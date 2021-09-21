Euro
10.1534
-0.07%
Dolar
8.6484
-0.19%
Altın
493.18
0.32%
Borsa
1.392
-0.02%
Bitcoin
375.555
-0.91%
EXEN Coin
22.86
2.55%
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Cizre’de polis halkla kaynaşıyor

    Şırnak’ın Cizre ilçesinde Toplum Destekli Polisler, halkla kaynaşıp hem halkın sorunlarını dinliyor hem de bu sorunların çözümü konusunda vatandaşlara yardımcı oluyor.
    • İHA
    • 21.09.2021 - 15:11
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 15:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Cizre’de polis halkla kaynaşıyor

    Daha önce terör ve toplumsal olaylarla sık sık ülke gündemine gelen ve 2015 yılındaki hendek barikat olaylarından sonra güvenlik güçlerinin huzur ve güvenliği sağladığı Cizre’de polis, halkı yalnız bırakmıyor.

    POLİS, VATANDAŞIYLA İÇ İÇE

    Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, sık sık esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip hem olası dolandırıcılık ve benzeri olaylar hakkında bilgi veriyor hem de vatandaşların sorunlarını dinleyerek onlara yardımcı olmaya çalışıyor.

    TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİĞİN TANITIMI YAPILDI

    Cizre Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde görevli polis memurları, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelip 'Toplum Destekli Polisliğin’ tanıtımını yaptı.

    Cizre’de polis halkla kaynaşıyor #1

    Cizre’de polis halkla kaynaşıyor #2

    Cizre’de polis halkla kaynaşıyor #3

    Cizre’de polis halkla kaynaşıyor #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir