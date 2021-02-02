Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse için davetiye zorunlu mu?

Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse için davetiye zorunlu mu?

Son günlerin en popüler yeni sosyal medyası Clubhouse, kullanıcılardan büyük ilgi görmeye devam ediyor. Üye olmak için davetiye kodu zorunlu olan Clubhouse için davetiye nasıl alınır?

Sesli Twitter olarak gündemde yer alan yeni sosyal medya platformu Clubhouse, üyelerine sunduğu davetiye zorunluluğu ile de oldukça konuşuluyor.

Yalnızca iOS kullanıcılarının davet sistemiyle kullanabildiği Clubhouse için davetine nasıl alınır? sorusu en çok araştırılan konular arasına girdi.

Clubhouse son günlerde internet fenomenlerinin akınına uğradı. Türkiye’de milyonlarca takipçisi olan birçok ünlü isim Clubhouse’da yaptığı paylaşımları diğer mecralarda da paylaşıyor.

Peki Clubhouse davetiyesi nasıl alınır? Clubhouse için davetiye zorunlu mu? İşte merak edilen detaylar..

CLUBHOUSE NEDİR?

Clubhouse, yazılı ve görsel paylaşımların yapılamadığı yalnızca sesli paylaşımlara izin veren bir sosyal medya uygulamasıdır.

Yeni geliştirilen bu uygulamaya yalnızca iPhone kullanıcıları katılabiliyor. İleriki süreçte Android için bir uygulama geliştirilmesi muhtemel görülüyor.

Kullanıcılar kurulan sohbet odalarında birbirileriyle sesli mesajlar aracılığıyla iletişime geçebiliyor.

CLUBHOUSE DAVETİYESİ ZORUNLU MU?

Clubhouse, diğer sosyal medya uygulamalarının aksine davetiye sistemiyle üye alımı yapıyor. Bunun için daha öncesinde üye olan birisinin sizi davet etmesi gerekiyor.

Telefon numarasıyla kayıt olmak isterseniz ve bir davetiyeniz yoksa sizi bekleme listesine alıyor.

Eğer sıra gelirse davetiyesiz bir şekilde üye olarak Clubhouse’a giriş yapabilirsiniz.

CLUBHOUSE DAVETİYESİ NASIL ALINIR?

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.

Clubhouse'a üye olmak için de davetiye gerekiyor. Clubhouse, uygulamaya davetiye aracılığıyla üye olan her kullanıcıya iki adet davetiye hakkı veriyor. Kullanıcılar ellerindeki bu iki davetiyeyi uygulamaya üye olmak isteyen başka bir kullanıcı adayıyla paylaşabiliyor.