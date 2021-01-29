Clubhouse uygulaması nedir? Davetsiz girilmeyen Clubhouse nasıl kullanılır?

Kullanıcıların sadece sesli sohbetler gerçekleştirebileceği bir sosyal ağ olan Clubhouse, gündemin en merak edilen konuları arasına girdi. Kullanmak için davet edilmeniz gereken Clubhouse nedir?

Sesli Twitter olarak tanımlanabilen yeni sosyal medya platformu Clubhouse, en hızlı yükselen uygulamalardan biri olarak gündeme geldi.

Birçok ünlünün kullanmaya başladığı Clubhouse, yalnızca sesli içerik paylaşılabilen ve davetsiz girilemeyen bir uygulama olarak tanımlanıyor.

Kısa sürede sosyal medyanın en merak ettiği konulardan biri olan Clubhouse nedir, nasıl kullanılır? soruları araştırılıyor.

CLUBHOUSE NEDİR?

90'lı yılların chat odalarını andıran Clubhouse, kişilerin istediği yerden konuşabildiği, hikaye anlatabildiği, fikirler geliştirebildiği, arkadaşlıklarını derinleştirdiği ve yeni insanlarla tanıştığı ses temelli yeni nesil sosyal üründür.

Clubhouse 3 ana konuşma bölümünden oluşuyor. Bu oluşuma oda adı veriliyor. Herkesin katılımına açık Open Room, sadece takip ettiklerinizle iletişim kurabileceğiniz Social Room ve dışarıdan kimsenin katılamayacağı Closed Room seçenekleri ile konuşmaları açabiliyorsunuz.

Konu belirle alanı ile de eğer Closed Room harici seçenekleri seçtiyseniz konu başlığını diğer kişilere göstererek katılımları konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayabiliyorsunuz.

CLUBHOUSE NEDEN DAVETLİ, NASIL KULLANILIR?

Clubhouse, şu anda sadece davetiye sahibi, 18 yaşın üstünde olan İOS kullanıcılarına hizmet veriyor.

Davetiye sistemi ile çalışmasının sebebi ise uygulamanın daha test aşamasında olması. Uygulamayı indirdikten sonra telefon numarası isteniyor.

Eğer rehberde bir kullanıcıya rastlanırsa bu kişi bilgilendiriliyor ve izni olursa telefonuna yeni indiren kişi uygulamayı kullanmaya başlayabiliyor. Aksi halde yeni indiren kişinin adı bekleme listesine alınıyor.