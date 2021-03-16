Clubhouse'dan nasıl para kazanılır? Clubhouse para kazanma özelliği..

Son zamanların öne çıkan sohbet uygulaması Clubhouse, yeni bir seçenek gündemde. Kullanıcıların para kazanmasını sağlayacak olan özelliği ile merak uyandıran Clubhouse'da nasıl para kazanılır?

Sesli sohbet uygulaması olan Clubhouse, sadece İOS için kullanılabilir olmasına rağmen kısa sürede revaçta yerini aldı.

Yayınlandığı günden beri büyük ivme yakalayan uygulama, kullanıcılarına yeni bir özellik sunmaya hazırlanıyor.

Diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi para kazanma özelliği artık tüm uygulamalara yavaş yavaş geliyor.

İnsanların hobiden fazlasını yaparak para kazanmaları, uygulamaya daha fazla insanın gelmesi konusu ön plana çıkartıyor. Bu sayede kitleleri kendine çekiyor ve bu sayede büyük kullanıcı sayılarına ulaşabiliyor.

Clubhouse'a yeni gelecek olan özellik ile de artık uygulamadan para kazanılabilecek. Bu gelişmenin ardından kullanıcılar Clubhouse'dan nasıl para kazanılır? sorusunu araştırıyor.

İşte Clubhouse'da para kazanma özelliği ve detayları..

CLUPHOUSE'DA NASIL PARA KAZANILIR?

Ses tabanlı bir uygulama olan ve sadece iPhone kullanıcılarının kullanabildiği Clubhouse, sosyal medyada yaptığı bir duyuru ile kullanıcılara para kazanma şansı sunacağını açıkladı.

Twitter, Instagram gibi mecralarda sosyal medya üzerinden pek çok paralar kazanan insanların olduğu düşünüldüğünde, Clubhouse gibi çok bilinen ve sevilen bir uygulamanın da ciddi bir para kazanma potansiyeli sunduğu akla gelebiliyor. Fakat uygulamada ilk etapta sadece sınırlı sayıda kullanıcı para kazanma hakkına sahip olacak.

Şirketin yaptığı açıklamada Clubhouse Creator First isimli bir program başlattığını söylendi ve program kapsamında şimdilik yalnızca 20 Clubhouse kullanıcısına para kazanma özelliği açılacağı bildirildi.

Bir form vasıtasıyla insanlara para kazanma fırsatının verileceği Clubhouse’da, para kazanma programına katılmak için gerekli başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak.

Clubhouse’da ne kadar para kazanılır veya şu kadar miktar dinlenme için ne kadar gelir elde edilir sorularının cevapları ise henüz bilinmiyor. Android telefon kullanıcıları için de Clubhouse uygulaması indirme henüz açılmış değil.