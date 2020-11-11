Cluster-5 virüsü nedir, nasıl bulaşır? Cluster-5 virüsü belirtileri nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını devam ederken, Danimarka’da koronavirüsün mutasyona uğramış hali olan “Cluster-5” virüsü tespit edildi.

Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün insanlara bulaşmaya başlamasından dolayı yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü.

Bu gelişmenin ardından yeni bir virüs korkusuna kapılan vatandaşlar Cluster-5 virüsü nedir, belirtileri nelerdir gibi soruları gündeme taşıdı.

CLUSTER-5 VİRÜS NEDİR?

SARS- Cov-2'nin mutasyona uğramış hali olan Cluster-5 virüsü" tespit edildi. DSÖ acil durumlar programının başkanı Mike Ryan, "Danimarka'dan vizondan korona virüs bulaşmış bir dizi kişi olduğunu ve virüste bazı genetik değişiklikler olduğu konusunda bilgi aldık. Danimarkalı yetkililer bu bulguların epidemiyolojik ve virolojik önemini araştırıyorlar" dedi.

CLUSTER-5 VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Vizonlarda rastlanan koronavirüs türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının korona virüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği ancak daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı vurgulandı.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, yaptığı basın toplantısında durumu çok ciddi olarak niteleyerek, mutasyona uğramış virüsün vücudun antikor oluşturma yeteneğini zayıflattığını ve koronavirüs için geliştirilmekte olan mevcut aşıları potansiyel olarak etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

CLUSTER-5 KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Yetkililer insanlara geçebilen virüs nedeniyle 12 kişinin enfekte olduğunu açıkladı.

VİZON NEDİR?

Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü. 1000'in üzerinde vizon çiftliği bulunan Danimarka'da yılda yaklaşık 13 milyon vizon derisi üretiliyor.

Vizon çiftliklerinin sahibi olan Kopenhagen Fur Kooperatifi, deri müzayedeleri düzenliyor ve ihraç ediyor.

2019 yılında 4,9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 6,5 milyar lira) değerinde vizon derisi ihraç edildi.

Vizon derisi ihracı, Danimarka ekonomisinin toplam ihracatının yüzde 3,9'unu oluşturuyor.