CNBC-e'nin bünyesinde olduğu İlbak Holding yöneticileri de gözaltında

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) geniş çaplı operasyon...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi gözaltına alındı.

Savcılık, soruşturmanın 'yolsuzluk, usulsüz ihale süreçleri ve basına yansıyan para sayma görüntülerine ilişkin hazırlanan MASAK raporu' doğrultusunda başlatıldığını belirtti.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun evinde arama yapılırken, danışmanı Murat Ongun, kampanya direktörü Necati Şahin ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

CNBC-E'NİN SAHİPLERİ DE GÖZALTINDA

İBB operasyonuna paralel olarak, 10 Haziran 2024’te yayın hayatına ikinci kez başlayan CNBC-e’nin çatı kuruluşu İlbak Holding’in yöneticileri de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltı listesinde İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat İlbak ve Genel Yayın Yönetmeni Servet Yıldırım gibi isimler de yer aldı.