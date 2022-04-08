Dünya basınında büyük yankı uyandıran Türk SİHA'ları hakkında bilgi almak isteyen CNN International, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ile röportaj yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 40 günden fazla süredir devam ediyor.

Savaşın öne çıkardıklarından biri olan Bayraktar TB2 SİHA'lar ise tüm dünyanın gündemine oturdu.

Daha önce Azerbaycan'da gösterdiği başarı ile kendinden söz ettiren Türk SİHA'ları, bu kez Ukrayna'da havalanıyor. Rus tankları, Bayraktar atışları ile etkisiz hale getiriliyor.

Amerikan basını, Bayraktar ile konuştu

Savaş bölgesindeki başarıları nedeniyle Ukrayna askerleri tarafından adına şarkılar yazılan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Amerikan basınının da dikkatini çekti.

CNN International, Türk SİHA'larının başarısını sormak için Selçuk Bayraktar ile bir röportaj gerçekleştirdi.

CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la konuştu ViDEO

"Çocuklar ölürken teknolojileri karşılaştırmak istemiyorum"

Yapılan röportajda isim olarak öne çıkmak istemediklerini ifade eden BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, "İnsanlar hayatlarını kaybederken teknolojiyle öne çıkmak istemiyorum. İnsanlar yasa dışı işgale karşı direniyor ve anavatanlarını savunuyor.

Ukrayna'nın cesur insanları ve liderliği bunu yapıyor. Aynı zamanda tabii ki teknolojiye ihtiyacınız var. Yüksek teknolojiye ihtiyacınız var.

Yerli savunma kapasitenize ihtiyacınız var ama insan hayatı risk altındayken çocuklar bile ölürken bunu herhangi bir teknolojiyle karşılaştırmak istemiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Direnişin sembolü"

Ukraynalıların direnişinde Bayraktar TB2’lerin sembol olduğunu ifade eden Bayraktar, "Bayraktar TB2 bence direnişin sembollerinden biri ve onlara umut veriyor." açıklamasın yaptı.

Bugün CNN Internatioanl'ın YouTube hesabından yayınlanan röportaj, 2 saat içerisinde 200 binden fazla izlendi.