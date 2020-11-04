ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptığı zafer konuşmasının ardından canlı yayına bağlanan CNN Beyaz Saray muhabiri, Trump’ın açıkça yalan söylediği yorumunda bulundu.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği ABD seçimlerinde oy sayımları, hız kesmeden devam ediyor.

Oy sayım sürecinde Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında gitgide tırmanan gerilimin ardından oyların sayımı ve duyurulması konusunda özellikle ABD basını tarafından farklı yorumlar getirilirken, sonuçların her an değişme ihtimalinin olduğu Michigan, Pensilvanya, Wisconsin gibi önemli eyaletler yakından takip ediliyor.

Sonuçlar henüz resmiyet kazanmazken, ABD Başkanı Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı “Seçimi kazandık” açıklaması, ülke genelinde birçok tartışmaya yol açtı.

Rekor bir katılımla ülke genelindeki bütün büyük eyaletleri kazandığını söyleyerek kesin zaferini duyuran Trump’a yönelik en sert açıklamalardan biri de CNN’den geldi.

CNN muhabiri Trump’a yalancı dedi VİDEO

"TRUMP AÇIKÇA YALAN SÖYLÜYOR"

Seçimlerin yorumlandığı programa bağlanan CNN Beyaz Saray Muhabiri John Harwood, Trump’ın zafer açıklaması için “Bu bir yalan” yorumunda bulundu.

"SEÇİMİ KAZANMADI"

"Haddini aşan bir konuşmaydı. Ve kesinlikle yalandı. Trump çıkıp 'biz kazandık' dedi ve açıkça görülüyor ki seçimi kazanmadı. Ve bu tavır demokratik olmayan bir ülkenin otoriter bir liderden beklenecek bir tavır." diyen Harwood, sonuçların resmiyet kazanmasının çok uzun süreceğini sözlerine ekledi.

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