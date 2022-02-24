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    CNN muhabirinin Kiev'deki yayınında patlama sesleri duyuldu

    CNN muhabiri Matthew Chance'in Kiev'den canlı yayınla son gelişmeleri aktardığı esnada meydana gelen patlamalar, kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 12:04
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    CNN muhabirinin Kiev'deki yayınında patlama sesleri duyuldu

    Rusya'nın ayrılıkçı bölgeleri tanıma kararının ardından savaş başladı.

    Dün gece ülkeye giren Rus askeri güçleri, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e de müdahalede bulundu.

    Başkent Kiev'de çok sayıda saldırı gerçekleşirken, patlamaların seslerini tüm halk duydu.

    PATLAMA SESLERİ CNN CANLI YAYININA YANSIDI

    Paniğe kapılan Ukraynalılar başkenti ve ülkeyi terk etmek için hızlanırken, bölgedeki sıcak gelişmeleri aktaran CNN muhabiri de patlamalara tanık oldu.

    Matthew Chance isimli CNN muhabiri canlı yayındayken çok sayıda patlama sesi duyuldu.

    CNN muhabirinin Kiev deki yayınında patlama sesleri duyuldu #1

    RUSYA, ŞEHİRLERİ HEDEF ALMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

    Patlamaların ardından yapılan ilk açıklamada Rusya Savunma Bakanı, Ukrayna şehirlerini füze ya da topçu saldırılarıyla hedef almadıklarını söylemişti.

    CNN muhabirinin Kiev deki yayınında patlama sesleri duyuldu #2


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