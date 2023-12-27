CNN Türk ekranlarında 'teröre karşı bildiri' tartışması... Ahmet Hakan araya girdi Ahmet Hakan'ın moderatörlüğündeki programda TBMM'deki ortak teröre karşı tepki bildirisine imza atmayan CHP üzerinden çıkan hararetli tartışmada, Abdulkadir Selvi ve İsmail Dükel arasında sinirler gerildi.

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ensonhaber.com

Türkiye kara bir hafta yaşıyor.

Suriye'nin kuzeyinde PKK terör örgütünün hain saldırısında şehit olan 12 vatan evladı toprağa verildi.

Bu travmatik olayda halkın birliği, beraberli ve morali için AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin grup başkanvekillerinin imzasıyla terör saldırılarına karşı ortak bildiri yayınlandı.

Bildiriye CHP ve DEM parti ise imza atmadı.

Seçmeni ve parti içini rahatsız eden CHP'nin bu adımı kamuoyunun gündeminde.

Tarafsız Bölge'de sinirler gerildi

Konu, CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarafsız Bölge programında da ele alındı.

CHP'nin bu kararı, Gazeteci Abdulkadir Selvi ve İsmail Dükel arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Ortak metinde PKK adının geçtiğini, bu yolla terör örgütünün reklamının yapılmasına gerek olmadığını ve CHP'nin de bu yüzden imza atmadığını söyleyen Dükel'e, Selvi sert tepki gösterdi.

Ahmet Hakan araya girdi

Aynı gün konuşma yapan CHP'lilerin, 'PKK Lideri' sözlerini konuşmalarında kullandığını söyleyen Selvi, adeta çileden çıktı.

CHP'nin kendi bildirisinde sert bir üslup kullandığını söyleyen Dükel'e bu konuda da tepki gösteren Selvi, yerinden kalkarak CHP'nin bildiri metnini Dükel'in önüne fırlattı.

Uzun zamandır bu kadar sert bir tartışma yaşanmayan ekranlardaki bu gerilimi Ahmet Hakan, araya girerek sonlandırdı.