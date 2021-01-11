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- CNN Türk, kendi yaptığı Whatsapp haberini yalanladı
CNN Türk, kendi yaptığı Whatsapp haberini yalanladı
CNN Türk, son günlerde gündeme gelen Whatsapp'la ilgili yaptığı haberi sosyal medyadan aldığını söyledi.
- Haber Merkezi
- 11.01.2021 - 02:51
- Güncelleme : 11.01.2021 - 03:15
Geçtiğimiz günlerde Whatsapp isimli haberleşme uygulamasının, kullanıcılarına imzalamak için sunduğu gizlilik sözleşmesi oldukça tepki toplamıştı.
Bunun üzerine kullanıcılar, farklı haberleşme uygulamalarına geçmeye başlamış, Whatsapp kullanıcılarında ciddi bir azalma yaşanmıştı.
CNN 'SÖZLEŞME İPTAL EDİLDİ' DEDİ
Bunun üzerine CNN Türk ise, Whatsapp'ın gizlilik sözleşmesini iptal ettiği haberini yayınlayarak, yeni bir iddia ortaya attı.
HABER DEĞİŞTİRİLİP 'SOSYAL MEDYA İDDİASI' DENİLDİ
Daha sonra bu haber sosyal medyada yayılınca CNN Türk haberi değiştirip, kaynağını sosyal medya hesapları olarak düzellti.
SOSYAL MEDYA HESABI AÇIKLAMA YAPTI
CNN Türk'ten haberi alan bir sosyal medya hesabı, kullanıcılarından özür dileyerek haberin asılsız olduğunu açıkladılar.