CNN Türk kanalında Atatürk ve İnönü için 'kurucu babalar' ifadesi kullanan gazeteci Hasan Öztürk'e hukukçu Ömer Lütfi Avşar, tabiri Amerikanvari ve usule aykırı bularak tepki gösterdi.

Başak Şengül'ün CNN Türk'te sunduğu 'Akıl Çemberi' programının konukları, gazeteci Hasan Öztürk, gazeteci Hulki Cevizoğlu, avukat Ömer Lütfi Avşar ve gazeteci Melik Yiğitel'di.

"KURUCU BABALAR" TARTIŞMASI

Programda zaman zaman hararetli tartışmalar yaşandı. Hasan Öztürk, Ömer Lütfi Avşar'a "Ben sizin sözünüzü eleştirirken, ben Türkiye Cumhuriyeti'nin 'kurucu babalarına' karşı mı çıkmış olacağım?" ifadelerini kullanınca Avşar, "Bu çok yanlış bir yaklaşım. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş babası ne demek? Bu nasıl bir tavır, bu nasıl bir söylem? Bunların hepsi canlarıyla mücadele vermiş insanlar." şeklinde karşılık verdi.

CNN Türk yayınında 'kurucu babalar' tartışması İZLE



Bunun üzerine Öztürk, "Ömer Bey, 'kurucu baba' ifadesini siz bilmiyorsanız ben size daha ne anlatayım?" deyince Avşar, "Ben tüm ifadeleri biliyorum, ama usul esasa mukaddemdir. CNN gibi uluslararası niteliği olan ulusal bir kanalda konuştuklarımız kaybolmuyor." dedi. Hasan Öztürk, "Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti içerisinde söylenmez, bir devlet inşa edenler için kurucu babalar denir." ifadelerini kullandı.

"KURUCU BABA, SOSYOLOJİK BİR İFADEDİR"

Tartışma üzerine Hulki Cevizoğlu, "Ömer Bey orada bir sakınca yok, kurucu baba denmesinde. 'Kurucu baba,' sosyolojik bir ifadedir. Sosyolojinin kurucularına da 'Sosyolojinin Kurucu Babaları' denir. Felsefede de vardır." ifadelerini kullandı.