Tarafız Bölge'de AK Parti'nin yeni MYK'sının seçim kaybedenlerden oluşturulduğunu iddia eden Necdet Saraç'a, Mete Yarar'ın verdiği cevap salonda kahkahalara neden oldu.

CNN Türk ekranlarında dün gece Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi ve yeni parti yönetimi değerlendirildi.

SEÇİM KAYBEDENLER MYK'DA

Program konuklarından Necdet Saraç, AK Parti yeni MYK'sının seçim kaybedenlerden oluşturulduğunu iddia etti.

Saraç, "Yenilik yok yer değiştirme var. MYK'nın oluşumuna bakın şu anda. MYK kimlerden oluşuyor ağırlıklı olarak? Hep kaybetmiş isimler MYK'da. Yer değiştirme ile yenilik olmaz." dedi.

Bunun üzerine söz alan bir diğer konuk Mete Yarar, Saraç'ın bu sözlerine itiraz etti.

"CHP'NİN SEÇİM KAYBEDENİ PARTİNİN BAŞINDA"

Yarar, AK Parti'nin seçim kaybedenleri en azından parti yönetimine aldığını, CHP gibi parti genel başkanı yapmadığını söyledi.

Yarar, "Necdet Bey. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bakın yanlış anlamayın. Yine AK Parti kaybedenleri MYK'ya alıyor. CHP'nin kaybedeni devamlı partinin başında. Allah rızası için yapma." dedi.

Yarar'ın bu sözleri sütüdyoda kahkayalara neden oldu.

CNN Türk'te AK Parti'nin yeni yönetimi masaya yatırıldı ViDEO