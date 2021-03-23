Tarafsız Bölge'de Altan Tan'ın Kürt sorununun nedenlerinden birine Atatürk'ün politikalarını göstermesiyle Hulki Cevizoğlu, kendisiyle sert bir tartışma yaşadı ve programı terk etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sundupu Tarafsız Bölge'de HDP'ye açılana kapatma davası masaya yatırıldı.

Programın konuklarından eski milletvekili Altan Tan, Kürt sorunun nedenlerinden birini Atatürk'ün o dönem uyguladığı politikalara bağlayınca, gazeteci Hulki Cevizoğlu tepki gösterdi.

"PKK PROPAGANDASI YAPILIYOR"

Altan Tan'ın önermelerine kızan Cevizoğlu, "Ben bu cahilce sözleri dinlemek zorunda mıyız? Tarihten uzak gerçek dışı propagandaya alet olmak zorunda mıyım? Atatürk hakkında gizli hakaretlerin olduğu.. 1930'larda Kürt yok denmiş.. Atatürk Kürtlerden Kürt kardeşlerim diye bahsetmiştir. PKK propagandası yapıyor. Ahmet Hakan müdahale etsene." dedi.

CNN Türk'te Altan Tan ile Hulki Cevizoğlu arasında Atatürk tartışması-Video

AHMET HAKAN: "NE DİYORSUN YA KENDİNİZE GELİN"

Altan Tan kendisine "Cahil sensin" diyerek karşılık verirken, Hulki Cevizoğlu, elelştirilerini sürdürdü. Bu arada Ahmet Hakan dahil konukları bu konuda sessiz kalmakla itham edince diğer konuklar da tepki gösterirken, Ahmet Hakan "Ne diyorsun ya, burada kimse PKK propagandası yapamaz, kendinize gelin." diyerek karşılık verdi

HULKİ CEVİZOĞLU PROGRAMI TERK ETTİ

Tartışma sürerken Ahmet Hakan reklama gitti, Hulki Cevizoğlu da programdan ayrıldı.