CNN Türk Masası'nda konuklar, "Veda Busesi" şarkısını birlikte söyledi.

Her gece siyasi tartışmalarla ekrana gelen isimler, kendilerini bu kez Türk Sanat Müziği'nin akışına bıraktı.

Semiha Şahin'in sunduğu CNN Türk Masası'nda programın klasiği haline gelen edebiyat ve müzik faslında konuklar, canlı yayında şarkı söyledi.

Konuklardan Mehmet Metiner, Hakan Bayrakçı, Şaban Sevinç ve Metin Özkan, programın sonlarına doğru, bestesi Yusuf Nalkesen'e, sözleri ise Orhan Seyfi Orhon'a ait olan "Veda Busesi" şarkısını birlikte söyledi.

O anlar ise izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı...

CNN Türk'te siyasetten sıkılan yorumcular Türk Sanat Müziği'ne yöneldi İZLE