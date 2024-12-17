CNN'in Suriye Hapishanesi tiyatrosu bozuldu: Bize sahte kimlik vermiş olabilir

AA

Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle önlenemez bir halk devrimi gerçekleşti.

Yıllar boyu kan donduran işkence merkezlerinde tutulan siviller, muhaliflerin sayesinde kurtuldu.

Esad'ın kanlı ellerinin canlı birer kanıtı olan esirler, bazı yayın kuruluşlarının da prim malzemesi haline geldi.

"UNUTULAN SURİYELİ TUTSAK" OYUNU

Şam'daki hapishaneleri gezerken hücrede unutulmuş bir tutsağı bulmuş tiyatrosu yapan ABD'li yayın kuruluşu CNN, sosyal medyada dalga konusu olmuştu.

Bir battaniye altında bulunan fakat sağlıklı, temiz görünümüle dikkat çeken tutsağı azad ettikleri anları yayınlayan CNN, durumu olabildiğince ajite etmeye çalıştı ancak gerçek kısa sürede ortaya çıktı.

ESAD'IN SUBAYI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Adının Adel Gharbal olduğunu iddia eden şüphelinin aslında Abu Hamza isimli Esad rejim subayı olduğu öğrenildi.

Tutsak subayın, Humus'taki birkaç güvenlik kontrol noktasını yönettiği ve hırsızlık, gasp ve sakinleri muhbir olmaya zorlama işlerine karıştığı ortaya çıktı.

Abu Hamza'nın halkı gasp ederek elde edilen paradan daha fazla para istemesi sonucu yaşanan anlaşmazlık nedeniyle üst düzey bir subay tarafından tutuklandığı gerçeğine erişildi.

CNN'DEN İLK AÇIKLAMA

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN'in bu tiyatrosu, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından ağır eleştirilerin hedefi oldu.

CNN muhabiri Clarissa Ward ve ekibi yaşananlara ilişkin sessiz kalırken, kanalın sözcüsü konuya ilişkin ilk ke açıklama yaptı.

"BİZE SAHTE KİMLİK VERMİŞ OLABİLİR"

Türkiye merkezli Anadolu Ajansı'na konuşan CNN sözcüsü, konuya ve söz konusu tutsağa ilişkin inceleme başlatıldığını açıkladı.

Hapisaneye yapılan ziyaretin bir oyun olduğunu reddeden sözcü, şu ifadeleri kullandı: