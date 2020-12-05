Çocuk bedeninde sergilenen iç çamaşır reklamları, bakanlık kararıyla durduruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocuk bedeni üzerinde satışı yapılan iç çamaşırı reklamlarını tespit etmesinin ardından reklamlara yasak getirdi.

Online alışverişlerde rastlanan çocuk bedeni üzerindeki iç çamaşr reklamlarına karşı çalışma yürütüldü.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmayla tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerine yönelik düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı’na reklamların durdurulması yönünde yazı gönderildi.

ÇOCUK İSTİSMARI OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinden sergilendiği görüntülerde çocuğun yüzünün belli olmasa bile çocuk bedeninin teşhir edilerek sunulmuş olmasının çocuk istismarı olarak değerlendirildiği belirtildi.

REKLAMLAR DURDURULDU

Bakanlığın başvurusu üzerine Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, söz konusu reklamları durdurdu. Cezalara ilişkin tebligatlar ilgili şahıs ve şirketlere gönderildi.