Çocuk desteği parası ne kadar, ne zaman yatar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru detayları!

Çocuk desteği parası ne kadar, ne zaman yatar? 2022 Çocuk desteği parası başvuru detayları!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 çocuk desteği parasıyla ilgili detayları açıkladı. Peki çocuk desteği parası ne kadar ve ne zaman yatar? İşte 2022 çocuk desteği başvuru detayları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, yeni çocuk desteği yardım ödemeleri belli oldu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından çocuk yardım paketi detayları merak konusu oldu.

Çocuk doğuran anneler ise, "Çocuk desteği parası ne kadar? Ne zaman yatar? Başvuru şartları nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte 2022 çocuk desteği parası başvuru detayları...

Çocuk desteği paketi nedir?

Çocuk parası, doğum yapan tüm annelere, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.

2022 çocuk desteği parası ne kadar?

Hanede bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.

1-2 çocuklu hanelere 350 TL

3 çocuklu hanelere 450 TL

4 çocuklu hanelere 550 TL

5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 TL ilave destek sağlanacak.

Çocuk desteği parası nasıl alınır?

Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekir.

Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.

Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.

Çocuk desteği parası başvuru şartları

Çocuk parası alabilmek için, devlet annelerden bazı şartlar istemektedir. Çocuk parası almak için aranan şartlar ise şu şekildedir:

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.