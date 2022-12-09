Çocuk gelin davası için TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 6 yaşındaki çocuğa istismar olayına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulacağını açıkladı.

Türkiye'nin gündemine oturan 6 yaşındaki çocuğa istismar davasında geni bir gelişme yaşandı.

Konuya ilişkin Aile Bakanlığı'nın da dahil olduğu dava süreci devam ederken TBMM de sürece dahil oldu.

Türkiye'yi sarsan konu hakkında TBMM'de araştırma komisyonu kurulacak.

Konuya ilişkin açıklama AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'den geldi.

Zengin, "TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Öte yandan 6 yaşında bir çocuğun başına böyle bir şey geldiğinde bir insan çıkar mı bu normal diye. O yüzden Genel Kurul'da gelin toplanalım sadece failler değil bunların oluşmasına neden olan kimler varsa onları belirleyelim dedim." dedi.

Ayrıntılar geliyor...