Çocuk gelin davası! Kadir İstekli'nin avukatı istifa etti Babasının henüz 6 yaşındayken evlendirdiği çocuk gelinin istismar ve evlenme skandalıyla ilgili davada, sanık Kadir İstekli'nin avukatı istifa edince dava 9 Ekim'e ertelendi.

ensonhaber.com Türkiye'de, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan korkunç bir cinsel istismar olayına ilişkin dava bugün bir kez görüldü. 6 yaşındaki H.K.G’nin evlendirilmesiyle ilgili Kadir İstekli, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel, hakim karşısına çıktı. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu İstekli ve Gümüşel cezaevinden getirildi. Bu sırada İstekli’nin avukatı, duruşmada istifa ettiğini açıkladı. Mahkeme heyeti de avukatın istifası üzerine duruşmayı 9 Ekim’e erteledi. Olayın geçmişi Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken Kadir İstekli ile evlendirmesinin üzerinden yıllar geçti. 29 yaşına gelen talihsiz kız, yaşadığı istismarı ve şiddeti anlatarak konuyu yargıya taşıdı. İnfiale yol açan olayın ardından kolluk kuvvetleri ve adli makamlar harekete geçti. Başlatılan soruşturma kapsamında Gümüşel ve İstekli yakalanarak tutuklandı. İddianameden İddianamede, Kadir İstekli hakkında 67 yıl 10 ay 15 gün, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında 22 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor. Davanın ilk duruşmasının 22 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olması tepkilere neden olmuştu. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşma tarihini öne çekerek, 30 Ocak'ta ilk incelemesini yapma kararı almıştı. Gözden Kaçmasın 6 yaşındaki çocuk gelinin hukuk mücadelesi Haberin Detayları