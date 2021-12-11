Oğlu taksiye kusan kadın yolcuyla temizlik tartışmasına giren şoförün o anları kameraya yansıdı. Anne çocuğunun kötü olduğunu belirtirken, taksicinin ısrarı görenleri hayrete düşürdü.

Dün akşam saatlerinde bir taksi şoförüyle kadın yolcu arasında tartışma yaşandı.

Yolcu küçük oğluyla araçta seyir halindeyken, çocuk bir süre sonra kusmaya başladı.

ŞOFÖRDEN 'TEMİZLEYİN' BASKISI

Bunun üzerine anne çocuğuyla beraber araçtan indi. Şoför ise duruma tepki gösterdi.

Koltuklarının kirlenmesiyle sinirlenen şoför, yolcudan aracı temizlemesini istedi. Şoförün ısrarı üzerine araca yönelen yolcu koltuğu sildi ancak yeterli olmadı.

"ELİNDEKİ ŞAPKAYI AĞZINA TUTABİLİRDİN"

Israrcı tavrıyla dikkat çeken şoför, "Ablam öğürdüğünü gördün, elindeki şapkayı tutabilirdin ağzına ama tutmadın.

Çocuk taksiye kustu, şoför anneyle tartıştı

"TEMİZLER MİSİN ABLAM"

Şunu temizler misin ablam, şunu bir siler misin.

"SİZ KUSMUKLU ARABAYA OTURUR MUSUNUZ"

Kusmuklu arabaya oturur musunuz? Kendinizi başkasının yerine koyun." ifadelerini kullandı.

Yolcu şoförün bu sözleri üzerine çevreden peçete isteyerek tekrar araca yöneldi. Çocuğa ise o sırada şoför göz kulak oldu.