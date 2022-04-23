Çocuklar, 23 Nisan'da Anıtkabir'i ziyaret etti

Bakan Özer ve beraberindeki çocuklar, Anıtkabir'e ziyaret düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 102'nci açılış yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor.

Kurtuluş Savaşı'nı başlatan ve Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlar atılmasını sağlayan Meclis, 102 yıl önce açıldı.

Anıtkabir'e gittiler

Düzenlenen program kapsamında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çocuklarla birlikte Anıtkabir'e gitti.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Bakan Özer ve beraberindeki çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

23 Nisan'ın çocuk bayramı olma süreci

AA'nın haberine göre; 23 Nisan, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmaya başladı. Atatürk, 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti.

23 Nisan'ın Milli Bayram Addine Dair Kanun, Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açılışından tam bir yıl sonra, 23 Nisan 1337 (23 Nisan 1921) yılında kabul edildi, kanun 2 Mayıs 1337'de (2 Mayıs 1921) ise Ceridei Resmiye'de (Resmi Gazete) yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk kez çocuk bayramı olarak kutlandığı tarih

İki maddeden oluşan kanunun birinci maddesinde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yevmi küşadı olan 23 Nisan günü milli bayramdır.", ikinci maddesinde ise "Tarihi kabulünden muteber olan işbu kanunun icrasına Büyük Millet Meclisi memurdur." ifadesi yer alıyor.

Atatürk, 23 Nisan 1921'de Milli Bayram olarak kutlanmasına karar verilen 23 Nisan Bayramı'nı, 23 Nisan 1929 tarihinde çocuklara armağan etti. Böylece 23 Nisan ilk defa, 1929 yılında çocuk bayramı olarak kutlandı.

İlk ve tek ülke

1981 tarihli Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'da, 20 Nisan 1983'te yapılan değişiklikle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı'nın adı, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak değiştirildi.

1979 yılında ilk olarak 6 ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşınılan bu milli bayramda, dünyanın bir çok ülkesinden çocuklar Türkiye'ye gelmeye başladı. Türkiye, dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke.