Çocuklar bu yıl defterlerini Yusuf Tekin'in elinden alacak Esenler Belediyesi geri dönüşümle 7 milyon defteri eğitime kazandırdı. Bu yıl kazandırılan 500 bin defter, Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in de katılacağı törenle öğrencilere dağıtılacak.

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Esenler’de geri dönüşüm tesislerinde tamamen atıkların ayrıştırılmasından elde edilen gelirle 14 yılda toplam 7 milyon defter üretildi.

Bu sene üretilen defterlerin 500 bini, “Kitaplar Hükümetimizden Defterler Belediyemizden” sloganıyla her yıl geleneksel olarak sürdürülen proje kapsamında 90 bin öğrenciye takdim edilecek.

Her yıl gelenekeselleşen projenin misafiri Yusuf Tekin olacak

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleşecek olan defter dağıtım töreninde ayrıca, “Okullar Arası Kapak Toplama Yarışması ve Okullar Arası Atık Pil Toplama Yarışması” ödülleri sahiplerini bulacak.

Program alanında “Geri Dönüşüm Standı” da kurulacak.

Stantta, geri dönüşümden mavi kapak toplanarak elde edilen tekerlekli sandalyeler, dönüşümden kazanılan ve ihtiyaç sahiplerine verilen deterjanlar, defterler, kitaplar da yer alacak.

Geri dönüşümü sağlayanlar tanıtılacak

Ayrıca geri dönüşümü olan atıkların toplanıp ayrıştırılarak paraya dönüştürülmesine olanak sağlayan “Akıllı Geri Dönüşüm Toplama Noktası” ve “ESMATİK” de tanıtılacak.