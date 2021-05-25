Çocuklara BES imkanı nedir? 18 yaş altı BES hakkında merak edilenler

18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına yönelik kanun, 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki Çocuklara BES imkanı nedir?

18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) kapsamına alınmasına yönelik kanun teklifi, yeni ekonomi paketi kapsamında TBMM Başkanlığına sunulmuştu.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 18 yaş altının kapsama alınmasına sağlayan yasa 25 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu gelişmenin ardından Çocuklara BES (Bireysel Emeklilik Sistemi) imkanı nedir? sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Çocuklara BES imkanı nedir? İşte, 18 yaş altı BES yasası hakkında bilgiler...

ÇOCUKLARA BES İMKANI NEDİR?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan sigortacılık ile diğer bazı alanlara ilişkin kanunlarda yapılan değişiklikle 18 yaş altı vatandaşların bireysel emeklilik sistemi kapsamına alınmasına imkan tanındı.

Daha önce fiil ehliyetine sahip herkes BES'e katılabiliyordu. Türk Medeni Kanunu'na göre ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan 18 yaşını doldurmuş kişilerin fiil ehliyeti bulunuyor. Ebeveynler artık 18 yaşını tamamlamamış çocukları adına BES’te birikim yapabilecek.





BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

Bireysel emeklilik sistemi (BES), kişinin çalışma hayatı dönemindeki hayat standartlarının emeklilikte de devam edebilmesi için bugünden düzenli birikim yapmasına olanak sağlayan ve devlet katkısıyla desteklenen güvenli ve kazançlı bir emeklilik sistemidir.

2003 yılında yürürlüğe giren BES, o zamandan bu yana milyonlarca katılımcıya ulaşmıştır. Kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, onun tamamlayıcısı olarak düşünülebilir.

BES'İN AVANTAJLARI NELERDİR?

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin Ocak 2021 verilerine göre bireysel emeklilik ve otomatik katılım sistemlerindeki tekil katılımcı sayısı 13 milyon kişiyi aşmış durumdadır.

Bireysel emekliliğin başlıca avantajları şu şekildedir:

Çalışanları tasarruf yapmaya yönlendiren BES, bu konuda katılımcılarına yardımcı olmaktadır. Yapılan birikim miktarının %254'ünde, devlet katkısı bulunmaktadır. Yani tasarrufta bulunulan para, artı değer kazanmasa bile yatırımcı %25 kar etmektedir.

BES'te fon ve şirket değiştirme hakkı bulunmaktadır. Hiçbir ücret ödemeksizin farklı bir BES şirketine geçilebilmekte ve piyasaların durumlarına göre fon değişiklikleri yapılabilmektedir.

Yapılan ödemelerin miktarları bütçe dahilinde belirlenmektedir. Ancak bütçe daralması söz konusu olduğunda, primleri düşürülebilmektedir.

Bütçenin yeterli olmadığı durumlarda, BES ödemelerini dondurma hakkı bulunmaktadır. Bu dondurma hakkı, belirli sürelerle yapılmaktadır. BES ödemeleri dondurulsa bile birikimler değer kazanmaya devam etmektedir.

BES yer alan fonlar vergilendirmeden muaf tutulmaktadır.

BES YAPTIRMAYANIN CEZASI NEDİR?

Bakanlık tarafından, işverene bağlı her bir çalışan için, ilgili çalışanın sisteme dahil edilmediği ay sayısı kadar idari para cezası uygulanmaktadır. Kanuna göre bu ceza çalışan başına her ay için 100 lira olarak belirlenmiştir.