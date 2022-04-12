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    Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem

    Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem

    Çocukların teravih namazlarında rahatsızlık verdiğini düşünenlere inat, İstanbul'da bir camiden yansıyan kare yürekleri ısıtmaya yetti.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 21:56
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 22:09
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    Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camiler teravih namazları için dolmaya başladı.

    Gencinden yaşlısına namazların kılındığı ellerin semaya açıldığı camilerde gözler, yetişkinleriyle birlikte çocukları da arıyor.

    Oysa ki bazı camilerde çocuklar, yetişkinleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle pek istenmiyor.

    Haliyle bu durum, hayatımızın neşesi olan çocukları camilerden uzaklaştırıyor.

    Cami sevgisini çocukların anlayabileceği şekilde aşılıyor

    Ancak bu durumu tersine çevirenler de yok değil.

    İstanbul'da bir camide görevli din görevlisi, çocuklara camiyi sevdirebilmek için etkinlikler düzenliyor.

    Çocuklarla ‘kutu kutu pense’ oyununu oynayan imam, cami sevgisini çocukların anlayabileceği şekilde aşılamaya çalışıyor.

    Kimliği belli olmayan o imamın fotoğrafını görenler de durum karşısında mest oluyor.

    İşte o iç ısıtan kare...

    Çocuklara camiyi sevdirmek isteyen imamdan harika yöntem #1


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