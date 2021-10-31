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    Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ritüel tepki çekti

    Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ritüel tepki çekti

    29 Ekim kutlamaları kapsamında küçük çocukların Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde secde ettirilmesi, tepkileri beraberinde getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 11:52
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    Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı.

    Okullarda da kutlamalar çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

    Ancak Kayseri'de bir anaokulunda gerçekleşen kutlama etkinliği tepkilerin odak noktası oldu.

    ATATÜRK'E SECDE

    29 Ekim ritüelleri kapsamında özel bir anaokulunda gerçekleştirildiği belirtilen gösteride çocuklar önce dans etti.

    Dans sonrası ise küçük yaştaki çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün posteri önünde secde ettirildi.

    Çocukların Atatürk posterine secde etmeleleri sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Çocukların Atatürk'e secde ettirildiği ritüel tepki çekti VİDEO


    Çocukların Atatürk e secde ettirildiği ritüel tepki çekti #1

    Çocukların Atatürk e secde ettirildiği ritüel tepki çekti #2

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