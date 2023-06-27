Çocukların bayramlığı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden: 30 bin çocuğa bin liralık bayram çeki Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi dağıttığı Kart16 Destek Çekleri ile 30 bin çocuğun daha yüzünü güldürdü. Sadece ayakkabıcı ve hazır giyimciler odasına kayıtlı küçük esnafta geçerli olan çeklerle, hem esnafın hem de ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi yaptığı çalışmalarla tüm kamuoyundan takdir toplamayı sürdürüyor.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaştan esnafa kadar toplumun tüm kesimlerine çeşitli destekler sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin pandemi sürecinde ekonomik dar boğazda olan mahalle bakkalları, kırtasiyeciler, hazır giyim ve ayakkabıcı esnafına nefes olmak için başlattığı Kart16 Destek Çeki uygulaması, Kurban Bayramı öncesinde de hem esnafın hem de ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü.

30 bin çocuğa bin liralık bayram çeki

Sosyal Hizmetler Bilgi Sistemi veri tabanında bulunan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yararlandığı etkinlik kapsamında 2001’de 15 bin ve 2022’de 25 bin çocuğa destek çeki veren Büyükşehir Belediyesi, bu Kurban Bayramı öncesinde de 30 bin çocuğa 1.000’er TL’lik destek çeki dağıttı.

Aynı zamanda küçük esnafı desteklemek için de düzenlenen bu kampanyada destek çekleri sadece ayakkabıcılar ve hayır giyimciler odasına kayıtlı esnafta geçerli oldu.

Büyükşehir Belediyesi’nin destek çekleri, bayram öncesi çarşıya hareket getirdi.

Başkan Aktaş esnafı teker teker gezdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da bayram öncesi çarşıyı gezip, hem esnafla sohbet etti, hem de destek çeklerinin piyasaya olan olumlu etkisini bizzat sahada gördü.

"Hiçbir fedakarlıktan kaçırmıyoruz"

Bu yardımları topluca alıp, tırlarla getirdikten sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtabileceklerini ancak küçük esnafa da ekonomik katkı vermek için destek çeki uygulamasını başlattıklarını hatırlatan Başkan Aktaş şu ifadeleri kullandı:

Özellikle alışveriş merkezleri ve büyük marketler karşısında esnafımız dezavantajlı duruma düştü. Bunun etkilerini pandemi sürecinde çok daha fazla gördük. Pandemi döneminde mahalle bakkallarıyla başlattığımız destek çeki uygulamasına kırtasiyecileri, ayakkabıcı ve hayır giyimci esnafımızı da dahil ettik. Bu aynı zamanda yerel dayanışma ve kalkınma ile mahalle kültürünü yaşatmak adına da önemliydi. Kurban Bayramına çocuklarımız yeni elbiseleriyle, yeni ayakkabılarıyla girsinler istedik. Fazladan bir çocuğumuzu bile mutlu edebilirsek ne mutlu bize. Türkiye’mizin yarınları olan çocuklarımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.

Tüm tedbirler alındı

Bursalıların Kurban Bayramı’nı sorunsuz ve huzur içinde geçirmeleri için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm tedbirleri aldıklarını da hatırlatan Başkan Aktaş, toplu ulaşımın bayramın ilk 2 günü ücretsiz olacağını, arife ve bayramın 4 günü boyunca da mezarlık ziyaretleri için ücretsiz servislerin çalışacağını kaydetti.

"Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun"

Özellikle kurban atıkları konusunda vatandaşları uyaran Başkan Aktaş şöyle devam etti: