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    • Çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

    Çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

    Sosyal yardım ödemeleriyle dar gelirli vatandaşlara destek olan bakanlık, şimdi de çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi sağlıyor. İşte başvuru detayları...
    • 07.12.2022 - 12:17
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    Çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara destek ödemeleri sağlıyor. Bu destekler devam ederken çocuklu aileleri sevindiren haber geldi.

    Düşük gelirli aileler için başlatılan Aile Destek Programı kapsamında ailelere verilen 850 – 1250 TL destek ödemesi dışında çocuklar için de ödeme yapılacağı duyuruldu.

    Soğuk havaların gelmesiyle vatandaşların giderleri de arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi. Çocuk Bileşeni ödemeleri başvuru detayları araştırmaya başlandı.

    Çocuk Destek Bileşeni başvurusu nasıl yapılır?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Çocuk Destek Bileşeni başvuruları -Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılabilmektedir. Çocuk Destek Bileşeni'nden yararlanan vatandaşlara 12 ay boyunca geri ödemesiz şekilde destek verilmektedir. Ödemeler hanedeki çocuk başına yapılırken şu şekilde yer almaktadır;

    • 1-2 çocuk: 350 TL
    • 3 çocuk : 450 TL
    • 4 çocuk: 550 TL
    • 5 ve üzeri çocuk : 650 TL

    Çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? #1

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekler hakkında detaylı bilgi için kamugundemi.com haber sitesi bildirimlerini açmayı unutmayın.

    Başvuru şartları

    • Hanede kişi başına düşen aylık gelir net asgari ücretin 1/3’ü geçmemesi
    • İhtiyaç sahibi olduğuna kanaat getirilmesi

    Bu noktada mevcut yardımlardan yararlanan kişiler de Çocuk Destek Bileşeni'nden yararlanabilmektedir.

    Çocuklu ailelere 1259 TL destek ödemesi! SED yardımı başvuruları nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir? #2


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