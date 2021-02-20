Çok programlı Anadolu lisesi ne demek? Çok programlı Anadolu liseleri neler, hangileri?

Çok programlı Anadolu lisesi ne demek? Çok programlı Anadolu liseleri neler, hangileri?

MEB'in çok programlı Anadolu liselerinin yüz yüze eğitim tarihi ile ilgili açıklama yapmasının ardından çok programlı Anadolu liseleri araştırma konusu oldu. Peki, çok programlı liseler neler?

Milli Eğitim Bakanlığı, çok programlı liseler hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamada, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, Çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağı bilgisi yer aldı.

Pandemi nedeniyle uzaktan eğitime geçilmişti. Yapılan açıklamanın ardından ‘’Çok programlı liseler ne demek?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki çok programlı Anadolu lisesi ne demek? Çok programlı Anadolu liseleri neler, hangileri?

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSELERİ NELER?

Çok programlı Anadolu liseleri ile ilgili bilgiler şöyledir:

Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise denilmektedir. Çok programlı lisede yer alan bölüm ve programlar, çevrenin ve okulun şartlarına göre belirlenmektedir.

Çok programlı liselerde bölüm ve programlar farklılık göstermektedir. Bu nedenle tercih yapacak olan öğrencilerin ilgili lise hakkında araştırmalar yaparak bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Çok programlı lisenin mesleki ve teknik bölümünde eğitim gören öğrenciler, bölümleri ile ilgili olarak staj imkanından yararlanabilmektedir. Bu sayede öğrenciler, okullarda öğrendikleri teorik bilgileri çeşitli staj programları ile pratiğe dökme şansına sahip olurlar. Yapılan staj karşılığında belirli bir ücret verilmekte ve sigortaları yapılmaktadır.

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSELERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacağını açıkladı.