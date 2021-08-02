Çökertme yangını son durum! Yangın termik santrale ulaştı mı? Termik santral yanarsa ne olur?

Çökertme yangını son durum! Yangın termik santrale ulaştı mı? Termik santral yanarsa ne olur?

Muğla Bodrum'da başlayan yangın, Çökertme Mahallesi'ne de sıçradı. Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler bölge halkını da tedirgin etti. Peki Çökertme yangını termik santrale ulaştı mı?

Türkiye'nin birçok noktasında ormak yangınları devam ederken bir haber de Muğla Milas'tan geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılırken alevler Aşağı Mazı'dan Çökertme Mahallesi'ne dayandı.

Şiddetini artıran alevler nedeniyle ünlü Çökertme Koyu'ndaki yerleşim birimleri boşaltıldı.

Pek çok mahalleye sıçrayan ve Milas'ta bulunan termik santrallere yaklaşan alevler, bölge halkını tedirgin etti. Halkın paniğe kapılmasının ardından Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat'tan konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Peki Çökertme yangını ne durumda, yangın termik santrale ulaştı mı? Termik santral yanarsa ne olur? İşte detaylar...

ÇÖKERTME YANGINI NE DURUMDA, ÇÖKERTME'DEKİ YANGIN TERMİK SANTRALE ULAŞTI MI?

Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Milas’ta yer alan Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri için bir tehlikenin olmadığını, ancak Çökertme'nin cayır cayır yandığını dile getirdi. Tokat, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Yanmakta olan Çökertme mahallemizin hemen önündeyiz. Çökertme cayır cayır yanıyor. Çok şiddetli bir rüzgar var, çok şiddetli bir rüzgarın etkisi altındayız. Allah’tan denize doğru esiyor bu rüzgar, şu an ayakta durmak bile zor. Yollarda herhangi bir sorun yok, yollarımız açık. Ören ve Termik Santral için şu an için bir tehlike görünmüyor. Zaten rüzgar buralara ters yönden esiyor, şu an sadece Çökertme, Gökbel için bir tehlike söz konusu.

Özellikle çok değişik spekülasyonlar ortaya atılıyor, bunlara itibar edilmemesini rica ediyoruz. Resmi kurumlardan bir açıklama yapılmadan bu konuda bilgilendirme doğru olmaz. 'Şu kadar kişi yakalanmış', bunlar çok doğru bilgiler değildir.''

Yapılan açıklamaya göre, Milas’a bağlı Çökertme'de devam eden yangın nedeniyle henüz termik santral için bir tehlike bulunmuyor.

TERMİK SANTRAL YANARSA NE OLUR?

Uzmanlar termik santralde olası bir yangının patlamaya neden olmayacağını sadece santralin iptal olarak elektrik kesintileri yaşanacağını belirtiyor.

Kömürle çalışıyor olmasının patlama sıkıntısı yaratmayacağı ifade ediliyor.