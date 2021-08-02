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Çökertme'yi küle çeviren yangının sarsıcı görüntüleri

Çökertme'yi küle çeviren yangının sarsıcı görüntüleri

Yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle denize doğru seyretmesiyle birlikte, Çökertme Koyu da alevlere teslim oldu. Büyüleyici güzelliğiyle dizi ve filmlerin gözdesi olan koydan geriye, küller kaldı.