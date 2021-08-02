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- Çökertme'yi küle çeviren yangının sarsıcı görüntüleri
Çökertme'yi küle çeviren yangının sarsıcı görüntüleri
Yangınların şiddetli rüzgarın etkisiyle denize doğru seyretmesiyle birlikte, Çökertme Koyu da alevlere teslim oldu. Büyüleyici güzelliğiyle dizi ve filmlerin gözdesi olan koydan geriye, küller kaldı.
- Haber Merkezi
- 02.08.2021 - 16:41
- Güncelleme : 02.08.2021 - 16:54
Ülkenin farklı noktalarında çıkan yangınlarla mücadele devam ederken, acı manzaralardan biri de Muğla'daki Çökertme Koyu'nda ortaya çıktı.
Milas'ta başlayarak Aşağı Mazı'ya ve oradan da Çökertme'ye gelen orman yangını, rüzgarın etkisiyle bölgeyi hızla küle çevirdi.
ALEVLERE TESLİM OLMA ANLARI
Vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean kaydettiği görüntülerle, Çökertme'nin alevlere teslim oluşuna birçok kişi şahit oldu.
Ensonhaber, Çökertme'de çıkan yangına ait görüntüleri bir videoda topladı.
KOY TERK EDİLDİ
Videolarda denize esen rüzgar nedeniyle vatandaşların hızla koyu terk ettiği anlar, izleyenlerin yüreklerini sızlattı.
Çökertme'yi küle çeviren yangının sarsıcı görüntüleri VİDEO