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Çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklif TBMM'de yasalaştı

Çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklif TBMM'de yasalaştı

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.