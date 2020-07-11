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    Çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklif TBMM'de yasalaştı

    TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.
    • AA
    • 11.07.2020 - 02:53
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    Çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklif TBMM'de yasalaştı

    TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.

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