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- Çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklif TBMM'de yasalaştı
Çoklu baro düzenlemesine ilişkin teklif TBMM'de yasalaştı
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.
- AA
- 11.07.2020 - 02:53
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan "Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kabul edildi.