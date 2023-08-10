Çöl sıcakları geri dönüyor: Bazı iller 46 dereceyi görecek Yurt genelinde Eyyam-ı Bahur sıcaklarının ardından Basra sıcakları etkili olmaya başladı. Meteoroloji, sıcaklıkların pazar gününden itibaren yeniden mevsim normallerinin üzerine çıkacağını hatta bazı illerde sıcaklıkların 46 dereceye ulaşacağını duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları yurdu terk etti.

Türkiye bu kez Güneydoğu’dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurt genelinde görülecek hava sıcaklıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonunda yurdun kuzey kesimlerinde, Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Marmara'nın doğusunda hafif yağışların görüleceğini belirten Yavuz, diğer bölgelerde az bulutlu ve açık bir hava beklendiğini dile getirdi.

"Sıcaklıklar artacak"

Özellikle hafta başından itibaren ülke genelinde artacak sıcaklıklara dikkati çeken Yavuz şunları söyledi:

Sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde kıyı Ege'de, Marmara'da mevsim normalleri civarında. Fakat onun haricinde kalan bütün yurtta, İç Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek sıcaklar etkisini gösterecek.

"Yüksek sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak"

Yurdu yaz aylarında sıcaklık konusunda etkileyen en önemli sistemin Basra Alçak Basınç Merkezi olduğunu anlatan Yavuz şöyle devam etti:

Şu an itibarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde etkili. Önümüzdeki hafta Basra Alçak Basınç sisteminin İç Anadolu Bölgesi'nden Akdeniz'e kadar uzanmasını, bununla birlikte Afrika üzerinden sıcak bir havanın yurdu etkilemesini beklemekteyiz. İkisinin karışımıyla Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusunda oldukça yüksek sıcaklıklar önümüzdeki hafta boyunca etkili olacak.

Adana'da sıcaklıklar 46 dereceye yükselecek

İllere göre sıcaklıkları değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu:

Ankara'da sıcaklar mevsim normalleri civarında, hafta sonu 32-33 derece civarında. Hafta başından itibaren Ankara'da sıcaklar atıyor, 35-37-38 şeklinde yükselen bir sıcaklığı göreceğiz. İstanbul'daysa hafta boyunca sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, hatta yer yer altında 28-29 dereceklerde olacak. Antalya'da hafta sonu sıcaklıklar bir miktar düşüyor, 30-31 derece. Fakat hafta başından itibaren Antalya'da 34-35 dereceleri göreceğiz. Burada ekstrem sıcaklığı göreceğimiz illerden biri Adana. Adana'da 35-37 derece olan sıcaklıklar, pazar gününden itibaren 46 dereceye yükselecek. Neredeyse 10 dereceye yakın bir sıcaklık yükselmesi bekliyoruz.

Uzmanlar ise vatandaşları uyararak, saat 11.00 ile 16.00 arasında kronik rahatsızlığı olanların dışarı çıkmaması gerektiğini belirtti.