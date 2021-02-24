Çöl tozu nedir, neden olur? Çöl tozunun zararları neler? Meteoroloji uzmanından çöl tozu uyarısı..

Çöl tozu nedir, neden olur? Çöl tozunun zararları neler? Meteoroloji uzmanından çöl tozu uyarısı..

Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros, Avrupa'da etkili olan çöl tozunun yarından itibaren azalarak Türkiye’ye geleceğini ve hafta sonu tüm Türkiye'de etkisini göstereceğini belirtti. Peki, çöl tozu nedir?

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, çöl tozlarının her yıl farklı güzergahlar aracılığıyla farklı ülkelere gittiğini söyledi.

Meteoroloji uzmanı Hüseyin Toros, Avrupa'da etkili olan çöl tozunun yarından itibaren Türkiye’ye geleceğini ve hafta sonu tüm Türkiye'de etkisini göstereceğini belirtti.

Toros'un açıklamalarının ardından vatandaşlar ''Çöl tozu nedir, neden olur?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Çöl tozu nedir, neden olur? Çöl tozunun zararları neler? Meteoroloji uzmanından çöl tozu uyarısı..

ÇÖL TOZU NEDİR, NEDEN OLUR?

Dünya ekosistemi için büyük önem arz eden toz taşınımının temel nedeni, kuraklık ve çölleşme olarak belirtilmektedir.

Türkiye ve çevresindeki çöl (Sahra, Arabistan gibi) ve yarı-kurak alanlardan kalkan toz aerosollerin taşınması, iklim, kara ve deniz ekosistemleri ile insan faaliyetleri ve sağlığı açısından oldukça önemlidir.

Dünyadaki başlıca toz kaynak alanları Afrika (Sahra çölü), Asya (Gobi ve Taklamakan), Arabistan Yarımadası, Güney Amerika ile Avustralya’da bulunan çöllerdir.

Çöllerden kalkan tozlar, atmosferin üst tabakalarına yükselerek uzun mesafeler kat etmektedir. Boyutu daha büyük olan toz parçacıkları, kaynak alanlarının yakınlarında çökerken küçük olanlar ise binlerce kilometre yol kat edebilmektedir.

Bu durumun doğanın normal bir olayı olduğunu belirten Toros, "Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları, kumlar Avrupa üzerindeki yüksek basınç alanıyla Avrupa'ya taşınıyor. Avrupa şu anda çöl tozunun etkisi altında." açıklamasında bulundu.

Toros, Türkiye'nin yüksek basınç alanı etkisinde bulunduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da hafta boyunca etkili olacak çöl tozlarının perşembe gününde ülkemize kadar yoğunluğunu azaltarak gelmesi bekleniyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Modelleme Takımının atmosferik sayısal model değerlendirmelerine göre, çöl tozları yoğunluğu hafif de olsa hafta sonu ülkemiz genelinde etkisini gösterecek. Avrupa'da etkili olan çöl tozları özellikle kuzeyli hâkim rüzgarların etkisiyle Türkiye'nin güney kesimlerine doğru inerek etkili olacak. Hafta başından itibaren de kuzeyden başlayarak etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor."

ÇÖL TOZU ZARARLI MI?

Çöl tozu taşınımının sağlık sorunlarına neden olabildiğini belirten Toros, "Havadaki toz yoğunluğunun artması solunum sıkıntısı olanları etkileyebilir. Yoğun toza maruz kalmak da bağışıklık sistemimizi olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle sağlık sorunları olan vatandaşların dikkat etmesinde fayda bulunuyor." ifadelerini kullandı.