Colani 'hazırız' diyerek duyurdu!

İHA
ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği alanlardan sökülüp atılması için geri sayım başladı.
"SAVAŞA HAZIRIZ" MESAJI
Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, savaşa hazır olduklarını söyledi.
Muhaliflerin başındaki isim olan HTŞ lideri Colani, YPG'nin işgali altında olan Haseke ve Rakka için 2 seçeneğin bulunduğunu belirtti.
"İKİ ÇÖZÜM VAR, ÜÇÜNCÜSÜ YOK"
Colani, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok; ya çekilecekler ya da askeri operasyon. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz." dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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