Colani 'hazırız' diyerek duyurdu!

İHA

ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği alanlardan sökülüp atılması için geri sayım başladı.

"SAVAŞA HAZIRIZ" MESAJI

Hey'etu Tahrîri'ş-Şâm (HTŞ) lideri Ebu Muhammed el-Colani, savaşa hazır olduklarını söyledi.

Muhaliflerin başındaki isim olan HTŞ lideri Colani, YPG'nin işgali altında olan Haseke ve Rakka için 2 seçeneğin bulunduğunu belirtti.

"İKİ ÇÖZÜM VAR, ÜÇÜNCÜSÜ YOK"

Colani, "Haseke ve Rakka için iki çözüm var, üçüncüsü yok; ya çekilecekler ya da askeri operasyon. Eğer askeri bir operasyon olacaksa, biz hazırız. Ancak kan dökülmesini önlemek için bekliyoruz." dedi.