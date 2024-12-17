Colani'den İsrail'e ve dünyaya Suriye çağrısı: Yaptırımları sonlandırın

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Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'de, Suriye Milli Ordusu, Heyet Tahrir Şam ve beraberindeki silahlı gruplar tarafından 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından geçiş hükümeti normalleşme adımları atmaya devam ediyor.

COLANİ, SMO KOMUTANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) lideri Suriye Askeri Operasyonlar Yönetimi komutanı Muhammed Colani, SMO ortak kuvvet komutanlarıyla bir araya geldi. Colani, SMO bileşenlerinden Müşterek Kuvvetler komutanları Seyf Polat ve Muhammed Cesim ile Şam'da görüştü.

TÜM DÜNYAYA YAPTIRIMLARI SONLANDIRIN ÇAĞRISI

Colani, tüm dünyaya Suriye'nin normalleşmesi için kritik bir çağrı yaptı. Suriye'nin yeniden inşası için mevcut yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurgulayan

HTŞ lideri Colani, "Ülkeyi yeniden inşa edebilmemiz için tüm yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunuyoruz. Yaptırımlar, ülkeyi terk eden zalime uygulanıyordu. 1974 anlaşmasına bağlıyız ve uluslararası toplum İsrail'in de buna uymasını sağlamalı." ifadelerini kullandı.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, 27 Aralık'ta başlayan çatışmaların sonucunda Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Heyet Tahrir Şam (HTŞ) önderliğindeki rejim karşıtı silahlı muhalifler tarafından devrilmiş ve Beşar Esed'in ülkeyi terk etmesinin ardından Suriye'de geçiş hükümeti kurulmuştu.