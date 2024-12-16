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Haber Merkezi

Suriye'de Beşar Esad rejiminin beklenmedik çöküşünün ilk haftası geride kaldı...

Aniden iktidara gelen muhalifler, yoğun duygularla dolu bir halkla karşılaştı.

GEÇİŞ DÖNEMİ BAŞLADI

Suriye halkı, yeni özgürlüklerin heyecanı, yıllarca süren baskının verdiği keder ve geleceğe dair umut, beklenti ve endişe gibi duyguları yaşadı.

Şimdi ise gözler ülkede geçiş dönemine çevrildi.

SURİYE YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Ülkede ekonomi kötü, yoksulluk yaygın, enflasyon ve işsizlik yüksek seviyede.

Ancak bu değişim döneminde, pek çok kişi yeni Suriye'yi inşa etmeye hazır.

ÜLKEYİ NASIL YÖNETECEKLER

61 yıllık Baas rejimini sona erdiren muhalif grupların başındaki Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed el-Colani, Suriye'yi nasıl yönetecekleri ile ilgili konuştu.

"ZORUNLU ASKERLİK KALDIRILACAK"

AlarabyTV'ye konuşan Colani, Suriye devletini nasıl yöneteceğine dair ilk kapsamlı açıklamalarında "Zorunlu askerlik kaldırılacak, silahlı gruplar dağıtılacak, silah yalnızca devletin elinde olacak" ifadelerini kullandı.

"YENİ PARA BİRİMİNE GEÇECEĞİZ"

"Çok önemli ekonomik kararlar alınacak" diyen Colani, mevcut para biriminin istikrar kazanmasının ardından yeni para birimine geçileceğini de duyurdu.

Colani, maaşlara yüzde 400'ün zam yapılacağını da sözlerine ekledi.

Öte yandan Colani röportajda "Öncelikli olarak yıkılan evlerin inşası ve son göçmene kadar tüm mültecilerin geri dönüşü sağlanacak" ifadelerini de kullandı.

GERİ DÖNÜN ÇAĞRISI YAPTI

Ülkelerini terk eden mültecilere de seslenen Colani, "Yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmelerini, nitelikli kişilerin ülkenin yeninden inşaasına katkıda bulunmasını istiyoruz." dedi.

OPERASYON SİNYALİ VERDİ

PKK-YPG kontrolündeki bölgelerin ele geçirilmesi için çalışacaklarını yineleyen Colani, "Rakka, Haseke ve Deyrizor, kendi halkının eline geçene ve özgürleşene kadar konunun takipçisi olacağız" diye konuştu.