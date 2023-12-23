Comanchero çetesi çökertildi! Örgütün lüks araçları emniyette kullanılacak Küresel çapta faaliyet gösteren uyuşturucu çetesi Comanchero’nun el konulan lüks araçları, emniyette hizmet verecek. Porsche ve Ferrari gibi otomobillere giydirilme yapıldı.

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Güvenlik güçleri çetelere yönelik operasyonları sürdürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde silahlı organize suç örgütü Comanchero'nun (Komançero) çökertildiğini açıkladı.

Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 37 şüpheli şahıs yakalandı.

Lüks araçlar artık emniyetin hizmetinde

Öte yandan İstanbul Emniyeti’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerince düzenlenen operasyonda, örgütün kullandığı lüks araçlar ele geçirildi.

Sabah'ın aktarımına göre; Bakan Ali Yerlikaya, araçların artık emniyetin hizmetinde kullanılması yönünde talimat verdi.

Giydirme yapıldı

Bunun üzerine aralarında Porsche, Ferrai ve Bentley gibi lüks markaların bulunduğu otomobiller, giydirme yapılarak polis aracına çevrildi.