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Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29), Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da COP29 Dünya Liderleri İklim Zirvesi'ne katılmak üzere dün akşam saatlerinde Riyad'dan hareket ederek, Bakü'ye gitti.

Zirve öncesi liderler aile fotoğrafı çekildi.

Zirvenin açılışını Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı.

ALİYEV VE GUTERRES ZİRVE KAPSAMINDA KONUŞMA YAPTI

Aliyev'in ardından kürsüye çıkan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlandırmak için son geri sayımdayız." dedi.

Fosil yakıtları iki katına çıkarmanın saçma olduğunu söyleyen Guterres, G20'nin iklim eylemine öncülük etmesi gerektiğini dile getirdi.

Guterres, "COP29, iklim finansmanına yönelik duvarları yıkmalı. Gelişmekte olan ülkeler, Bakü'den eli boş ayrılmamalı. İklim finansmanı konusunda dünya ödeme yapmalı, yoksa bedelini insanlık ödeyecek." ifadelerini kullandı.