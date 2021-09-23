Çorlu'daki tren kazası: TCDD'den 21 milyon TL'lik ödeme

TCDD, tren kazasında vefat eden 14 kişinin yakınları ile yaralanan 30 vatandaşa toplam 21 milyon 370 bin TL ödeme yapıldığını, dava sürecinin sulh ile sonuçlandırıldığını duyurdu.

8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarındaki tren kazasında 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Kaza sonrası Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma sonunda TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında dava açılmıştı.

15 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak' suçundan açılan davada sanıklar hakkında 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis talep edilmişti.

Dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda TCDD birimleri kusurlu bulunmuştu.

TCDD'DEN AÇIKLAMA

TCDD, bugün dava ile ilgili açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar tarafından TCDD aleyhinde adli ve idari yargı davaları açıldığı hatırlatıldı. Ancak tazminat davalarının açıldığı mahkemelerin büyük bölümünde görevsizlik kararı verilmesi sonucu, yargılamanın hangi mahkeme huzurunda yapılacağı konusunun cevapsız kaldığı ve davaların uzama eylemine girdiği vurgulandı.

"TOPLAM 21 MİLYON 370 BİN TL ÖDEME YAPILDI"

Açıklamada, "Bu nedenle oluşan mağduriyetin giderilmesi amacıyla; TCDD Yönetim Kurulu tarafından Yargıtay uygulamaları esasları göz önünde bulundurularak, bu konuda ihtisas sahibi bilirkişiden rapor alınmak suretiyle mağdur ve mağdur yakınlarına sulhen tazminat ödenmesi kararı alınmıştır. Yapılan ödemeler; mağdurların gelirleri, yaşı ve maluliyet oranları esas alınarak alanında ihtisaslaşmış bilirkişilere Genel Müdürlüğümüz tarafından hesaplattırılmıştır. Bu güne kadar vefat eden 14 vatandaşımızın yakınları ile yaralanan 30 vatandaşımıza toplam 21 milyon 370 bin 326,72 TL ödeme yapılarak, dava süreci sulh ile sonuçlandırılmıştır. Sulh ile sonuçlanmayan 15 dava ve sulh süreci devam eden 34 dava ise derdesttir." denildi.

3 YOLCUYA TAZMİNAT

Öte yandan kazada yaralanan 3 kişiye tazminat ödenmesine ilişkin basına yansıyan konuda; mağdurlara özel bir ödeme söz konusu olmadığı, mağdur vekilinin tazminat miktarlarının hesaplanması veya ödenmesi üzerinde bir etkisi bulunmadığı kaydedilerek "Söz konusu ödemeler, mahkemeler tarafından benimsenen yöntem esas alınarak, uzun yargılamaların önüne geçilmesi ve mağduriyetin giderilmesi amacıyla yapılmaktadır. TCDD ailesi olarak vefat edenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.