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- CoronaVac aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı
CoronaVac aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı
CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Faz-3 Türkiye çalışmalarındaki etkililik araştırmaları sonucunda aşının yüzde 83,5 etkili olduğu, hastaneye yatmayı da yüzde 100 engellediği aktarıldı.
- İHA
- 03.03.2021 - 11:56
- Güncelleme : 03.03.2021 - 12:09
Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği, CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları merakla bekleniyordu.
Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayla, CoronaVac'ın etkililiği yüzde 83,5 olarak bildirildi.
"HASTANEDE YATIŞI ENGELLEME ORANI YÜZDE 100"
Üniversiteden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100." ifadeleri yer aldı.