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    CoronaVac aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı

    CoronaVac aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı

    CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Faz-3 Türkiye çalışmalarındaki etkililik araştırmaları sonucunda aşının yüzde 83,5 etkili olduğu, hastaneye yatmayı da yüzde 100 engellediği aktarıldı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 11:56
    • Güncelleme : 03.03.2021 - 12:09
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    Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği, CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları merakla bekleniyordu.

    Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayla, CoronaVac'ın etkililiği yüzde 83,5 olarak bildirildi.

    "HASTANEDE YATIŞI ENGELLEME ORANI YÜZDE 100"

    Üniversiteden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100." ifadeleri yer aldı.

    AYRINTILAR GELİYOR..

    CoronaVac aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı #1

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