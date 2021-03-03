CoronaVac aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları açıklandı

CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Faz-3 Türkiye çalışmalarındaki etkililik araştırmaları sonucunda aşının yüzde 83,5 etkili olduğu, hastaneye yatmayı da yüzde 100 engellediği aktarıldı.

Çinli Sinovac firmasının geliştirdiği, CoronaVac isimli koronavirüs aşısının Faz-3 Türkiye sonuçları merakla bekleniyordu.

Hacettepe Üniversitesi'nin yaptığı açıklamayla, CoronaVac'ın etkililiği yüzde 83,5 olarak bildirildi.

"HASTANEDE YATIŞI ENGELLEME ORANI YÜZDE 100"

Üniversiteden yapılan açıklamada, "Faz 3 sonuçlarına göre, Sinovac aşısının etkililiği yüzde 83,5; hastanede yatışı engelleme oranı ise yüzde 100." ifadeleri yer aldı.

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