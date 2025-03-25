Çoruh Nehri üzerindeki barajlar ekonomiye 140 milyar TL katkı sağladı

DHA

Çoruh nehri adeta akan bir milli gelir...

Bayburt'taki Mescit Dağları'ndan doğup, Gürcistan'ın Batum ilinden Karadeniz'e dökülen, ortalama debisi saniyede 192 metreküp olan, Güney Amerika'daki Amazon Nehri'nden sonra 2’nci, Türkiye'nin ise en hızlı akan 431 kilometrelik Çoruh Nehri, üzerine inşa edilen barajlarla milli ekonomiye katkı sağlıyor.

Çoruh Nehri üzerine kurulan Yusufeli, Borçka, Deriner, Muratlı ve Artvin barajları ile bölgenin yanı sıra Türkiye'nin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

EKONOMİYE 140 MİLYAR TL KATKI

‘Çoruh’un gerdanlıkları’ olarak da adlandırılan barajlar, enerji üretimiyle ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Çoruh Vadisi’ndeki kot farkı sayesinde aynı su 5 kez elektrik üretiminde kullanılabiliyor.

2024 yılı içerisinde Artvin’deki barajlardan 7,1 milyar kilovatsaat elektrik üretilerek yaklaşık 20 milyar TL’lik ekonomik katkı sağlanırken, hizmete açıldıkları günden bu yana toplam 50 milyar kilovatsaatten fazla enerji üreten barajlar, Türkiye ekonomisine yaklaşık 140 milyar TL katkı sundu.

"ARTVİN, BARAJ VE SU KENTİDİR"

Artvin Valisi Turan Ergün, barajlarda üretilen enerji ve son günlerde barajlardaki su seviyesinin düşmesine ilişkin konuştu. Kentteki hidroelektrik üretiminin önemine vurgu yapan Ergün, “Artvin, baraj ve su kentidir. Türkiye’nin en yüksek 1 ve 2’nci barajı Artvin’de bulunuyor. Ekonomiye 20 milyar liralık katkımız var. Barajlardaki su seviyesinin düşmesi yağışın olmaması değil, aksine bu yıl çok kar yağdı. Barajlardaki su seviyesinde bir sıkıntı yok. Bu üretim politikası ile ilgili bir şey.

Bahar yağmurları da yoğunlaşacağından üretimde Artvin’in barajlarına ağırlık veriliyor ve su seviyesi düşüyor. Yağışlarla birlikte barajlara su doluyor ve üst seviyeye yükseliyor. DSİ (Devlet Su İşleri) ekiplerimiz dengeli bir planlama içerisinde olarak bu durumu yönetiyor. Elektrik üretimi yoğun bir şekilde yapılıyor. Su seviyesi de yeniden yükselmeye başladı” diye konuştu.

"GES PROJESİ BİTMEK ÜZERE"

Bölgede yapımı süren güneş enerji santrali (GES) projesinde sona gelindiğini de aktaran Turan Ergün, “Ocak, şubat ve mart aylarında, güneş enerjisinden elde edilen enerji miktarı daha azdır. O yüzden barajlardan daha fazla enerji kullanıyorsunuz. İlkbahar yağmurlarını da depolayacak şekilde yapıyorsunuz. Elektrik enerjisi üretimi amaçlı barajlar olması önemli. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) yerine buraya daha çok önem veriliyor.

Orası zaten sulama barajı. Barajlardaki su dengesini iyi yapmak zorundasınız. Su seviyesi yaklaşık 60 metre aşağıya inmese, yağışlarla hızlı dolan su boşa gitmiş olacak. Bu durumu önlemiş oluyorlar. Su seviyesinin düşmesinin nedeni; üretime yüklenilmesi ve barajları, eriyen kar ve yağmur sularına hazırlamaktır. Güneş enerji santrali projesi de bitmek üzere; birkaç teknik iş kaldı. Sanırım önümüzdeki ay hizmete girer” dedi.