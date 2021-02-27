Çoruh Nehri'ndeki buzu sal yaptılar

Kısmen donan nehirdeki buz kütlesini sal gibi kullanıp, gezintiye çıkan dört arkadaşın o anları görenleri şaşırttı.

Bayburt'a bağlı Karşıgeçit köyüne balık tutmak için giden dört kişi, bazı alanları donan Çoruh Nehri'ndeki bir buz kütlesini sal olarak kullandı.

Buzlu sal üzerinde nehrin karşısına geçen gençler, geçmiş yıllarda babaları ve dedelerinin de bu şekilde gezinti yaptığını belirtti.

O ANLAR KAMERADA

Maceraperest gençler, yörede 'buz binmek' olarak bilinen bu yolculuğu çocukluklarından itibaren zaman zaman yaptıklarını söyledi.

O anlar ise çevrede bulunan arkadaşları tarafından görüntülendi.

Buzu sal yapıp Çoruh’ta gezintiye çıktılar