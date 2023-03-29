Çorum beyaz örtüye büründü! Kar yağışı etkisini sürdürüyor Kent merkezi ile bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Tarihi ören yerinde kartpostallık görüntüler oluştu.

AA

Çorum'da gece saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, sabah saatlerinde kara dönüştü.

Hafif şiddette etkili olan kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bölümünde, trafikte aksama yaşanmaması için trafik ve Karayolları ekipleri tedbir aldı.

Eğitime ara verildi

Sungurlu Kaymakamlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelindeki taşımalı eğitime bugün öğleden sonra ara verildiğini duyurdu.

Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Çorum'un Boğazkale ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.

Tarihi ören yeri beyaza büründü

Kar yağışı nedeniyle ilçedeki binlerce yıllık geçmişe sahip Hattuşa Ören Yeri de beyaza büründü.

Ören yerinin simge eserleri Boğazköy Sfenksleri ve Aslanlı Kapı, kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.