Çorum olaylarında hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi Çorum olaylarının 43'üncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden 57 kişi, düzenlenen etkinlik ile anıldı.

DHA

Çorum'da 1980 yılında yaşanan ve 57 kişinin yaşamını yitirdiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı olaylar için anma etkinliği düzenlendi.

Anmaya; Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Çankaya, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Mat, Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu Onursal Başkanı Turgut Öker, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, bazı siyasi partiler ile STK temsilcileri katıldı.

Hayatını kaybedenler için saygı duruşu

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı etkinlik; katılımcıların Bahabey Caddesi'nden Kardeş Barış Meydanı'na kadar yürümesi ile başladı.

Burada hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

"Onlarca canımız hayatını kaybetti"

Burada konuşan Çorum Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkanı Nurettin Aksoy şu ifadeleri kullandı:

1980 olayları planlanarak gerçekleştirilmiştir. Önce sağ-sol çatışması, sonra Alevi-Sünni çatışmasına dönüştürülen bir eylemdir. Bu olaylarda onlarca canımız, pek çok yaralımız ve binlerce insanın evini toprağını terk etmesine neden olmuştur. Tüm bu gelişmelerin belgeleri ve tanıkları da mevcuttur.

Ayrıca anmada, 'Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız' yazılı döviz ve pankartlar da açıldı.