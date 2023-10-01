Çorum Saat Kulesi'ne kardeşlik bayrağı asıldı Çorum Belediyesi, saat kulesine Türk bayrağı ile birlikte kardeş şehirlerin bulunduğu Azerbaycan, KKTC ve Filistin bayraklarını astı. 3 ülkedeki kardeş şehirlere destek mesajı verildi.

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KKTC’de Beyarmudu, Azerbaycan’da Fuzuli ve Filistin’de Kalkilya belediyeleri ile kardeş şehir olan Çorum Belediyesi, ay yıldızlı Türk bayrağı ile birlikte bu üç ülkenin bayraklarını saat kulesine asarak kardeş şehirlere destek verdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "4 bayrağın birlikteliği bizim için çok anlam ifade ediyor. Türk bayrağının yanındaki bütün bayraklar bizim kardeşlerimizi temsil ediyor. Filistin bayrağı Kalkilya’yı, KKTC bayrağı Beyarmudu’nu Azerbaycan Bayrağı da Fuzuli ile olan kardeşliğimizi temsil ediyor." dedi.

"Türk milletinin kararlılığını bir kez daha gösteriyoruz"

KKTC’da Beyarmudu ile sınırda bulunan Pile ve Yiğitler köyünde ciddi gelişmeler yaşandığını hatırlatan Başkan Aşgın, "Orada ısrarlı direnişe rağmen Türk milletinin kararlılığını bir kez daha gösteriyoruz ve Pile-Yiğitler yolunu yapıyoruz. Biz de desteğimizi göstermek için saat kulesine KKTC bayrağını asıyoruz." şeklinde konuştu.

Filistin’de özgürlük mücadelesinin devam ettiğine vurgulayan Başkan Aşgın, "Filistin’de bizim kardeş şehrimiz Kalkilya var. Buradan Kalkilya’daki kardeşlerimize de selam gönderiyoruz. Oradaki özgürlük meşalesinin de bir gün yanacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"Azerbaycan Türk'ü ile buluşmuş oldu"

Azerbaycan’ın ise Karabağ bölgesinde destan yazmaya devam ettiğini belirten Başkan Aşgın şu ifadeleri kullandı:

Karabağ’daki Fuzuli ile kardeşliğimizi ilan etmiştik. Fuzuli başta olmak üzere birçok noktada Karabağ bölgesi özgürlüğüne kavuşmuştu. Geçtiğimiz hafta içerisinde de Karabağ’da kalan kısım için bir mücadele ortaya konuldu. Azerbaycan’ın zaferini ilan etti Karabağ tekrar Azerbaycan Türk'ü ile buluşmuş oldu.

Tüm mazlumların umudu olan, rengini şehitlerimizin al kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızı kardeş ülke bayraklarıyla saat kulesine çektiklerini dile getiren Başkan Aşgın "Bu bayrak ve bu devlet bütün mazlumlara umut olmaya devam edecek" dedi.