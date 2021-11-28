Euro
14.009
4.02%
Dolar
12.369
3.08%
Altın
712.88
3.27%
Borsa
1.776
-2.35%
Bitcoin
701.568
-0.38%
BTXN Coin
50.85
3.22%
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Çorum'da 10 günlük su kaldı

    Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, barajların kente sadece 10 gün daha su sağlayabileceğini söyledi ve aşırı su tüketimi konusunda uyardı.
    • İHA
    • 28.11.2021 - 15:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çorum'da 10 günlük su kaldı

    Çorum'a su sağlayan 3 baraj Hatap, Çomar ve Yeni Hayat kurumak üzere. Barajların su seviyesindeki düşüş, tehlikeli boyuta ulaştı.

    Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Sadece barajlarımızdan su alsak aşağı yukarı 10 günlük suyumuz kaldı" dedi.

    Çorum'da son dönemde yağışların yetersiz olması kenti kuraklıkla karşı karşıya getirdi.

    "TABLONUN NE KADAR SIKINTILI OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

    En önemli su kaynakları alarm vermeye başladı. Barajlarda toplam su miktarı 715 bin metreküpe geriledi.

    Belediye Başkanı Aşgın, "Bu tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Şehrimizde günlük su tüketimimiz ise kış aylarında 50 bin metreküp, yaz aylarında ise 75 bin metreküp civarındadır" şeklinde konuştu.

    "İSRAF ETMEYELİM"

    Kentte yapımı süren "Koçhisar Barajı İsale Hattı"nın bu sorunu çözeceği belirtiliyor. Hattın yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Ancak o güne kadar aşırı su tüketilmemesi için çağrılar yapılıyor.

    Halil İbrahim Aşgın "Yeni kaynaklarla inşallah şehrimizde susuzluk yaşanmaması için mücadele vereceğiz. Su çok kıymetli bir şey, o nedenle suyu israf etmeyelim" dedi.

    Çorum da 10 günlük su kaldı #1

    Çorum da 10 günlük su kaldı #2

    Çorum da 10 günlük su kaldı #3

    Çorum da 10 günlük su kaldı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir