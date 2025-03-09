Çorum'un Ortaköy ilçesinde bulunan Şapinova Örenyeri'nde Prof. Dr. Mustafa Süel ve Prof. Dr. Aygül Süel başkanlığında yürütülen 1995 yılındaki kazı çalışmaları sırasında 3 bin 500 yıllık Hitit keteni kumaşı bulundu.

Türkiye'deki arkeolojik kazılarda çok nadir olarak kurtarılabilen örneklerden olan ve paha biçilemeyen Hitit keten kumaşı parçası o dönemde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi'nde incelendi.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Milattan önce 14. yüzyıldan kalma, ketenden üretilmiş bir kumaş parçası olduğu kanıtlanan Hitit keteni kumaşı, Çorum Müzesi'ndeki depoda koruma altına alındı.

Yaklaşık 24x20 santim boyutlarındaki bir çömlek parçası üzerine yapışan 3x3 santim büyüklüğündeki kumaş parçası, ilk kez görücüye çıktı.

Çorum Müzesi'nde, Çorum İş Kadınları Derneği tarafından üretilecek olan Hitit keteni kumaşının tanıtım lansmanı programında sergilendi.

"BU ÇOK KIYMETLİ BİR TARİHİ BELGE"

Çorum Valisi Ali Çalgan, 30 yıldır özenle korunan Hitit kumaşının önemine değinerek şu sözleri kullandı:

Çorum Müzemizde çok güzel bir lansmana tanıklık ettik.İlimiz sınırlarında 1995 yılında bulunan çok önemli bir eser. İlk defa bu akşam bizlere tanıtıldı. Bu tam 3 bin 500 yıllık bir eser, bir keten parçası. Bunun çok kıymetli bir tarihi belge olduğunu sayın hocamızdan öğrendik.



Kendilerine teşekkür ediyorum. Esasen kazı başkanı Prof. Dr. Mustafa Süel hocamızı da rahmetle anıyoruz. Onun başkanlığındaki bir kazıda bulunan bir eserdir ki hocamız da o ekipte bulunmaktaydı. Üniversitelere, yapılan bilimsel araştırmalara tabi tutulmuş ve 3 bin 500 yıllık olduğu ortaya çıkmıştır.



Bunun hem ilimizin tanıtımına hem ülkemizin tanıtımına hem 3 bin 500 sene önce burada yaşayan medeniyetin bu derecede eserleri ürünler üretebilen bir medeniyet olduğu konusunda verdiği mesaj çok kıymetli. İnşallah bunu çokça ziyaretçi izleyecek bilimsel çalışmalara kültürel çalışmalara konu olacaktır.