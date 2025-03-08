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İHA

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde Abdullah Hastaoğlu, 20 yaşında yazmaya başladığı günlüklere 72 yıldır yaşamını sığdırıyor.

92 yaşındaki Hastaoğlu, yıllardır yazdığı günlükleriyle adeta bir tarih arşivi oluşturdu.

OLAN BİTEN HER ŞEYİ YAZDI

72 yıldır hiçbir günü günlük tutmadan geçirmeyen Hastaoğlu, çevresinde olup biten her şeyi günlüklerine yazıyor.

Hava durumu, vefat edenlerin ölüm tarihleri, köy yaşantısı başta olmak üzere her şeyi yazan Hastaoğlu, geçmişe ait bir bilgiye ihtiyacı olanların kendisine geldiğini söyledi.

"EKMEKLE KAĞIT VERİRLERDİ, ONLARA YAZARDIM"

İlk zamanlarda ajanda ve not defterleri olmadığı için market kağıtlarına yazarak günlük tutmaya başladığını belirten Hastaoğlu, şöyle konuştu: