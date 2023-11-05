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Çorum'da anneler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Çorum'da anneler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti Çorum'da anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi. Kadeş Barış Meydanı'ndaki etkinlikte İsrail'in saldırılarının son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua da edildi.