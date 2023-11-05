Çorum'da anneler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor...
Gazze'yi abluka altına alan ve adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, hastaneleri vurarak savaş suçu işliyor.
Hastane ve mülteci kamplarına yaptığı saldırılardan sonra ateşkes çağrılarına da kulağını kapatan İsrail'e Türkiye'den tepki yağıyor.
Anneler saldırılara tepki gösterdi
Çorum'da anneler, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösterdi.
Ellerinde döviz taşıdılar
Filistin Platformu'nun çağrısı üzerine Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan anneler, "Çocuklar uyurken sessiz olunur, ölürken değil", "Daha yürümeyi öğrenmeden ölmeyi öğrenen çocukların şehridir Gazze" yazılı dövizler taşıdı.
"Alma, aldırma, zulme ortak olma"
İsrail'e desteğini açıklayan şirketlerin marka ve logolarının yer aldığı boykot sergisinin açıldığı etkinlikte anneler "Alma, aldırma, zulme ortak olma" şeklinde slogan attı, markalara tepki gösterdi.
Ursula von der Leyen'e hitaben yazılan mektup okundu
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben yazılan mektubun okunduğu etkinlikte, İsrail'in saldırılarının son bulması ve Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için dua da edildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış